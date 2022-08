Historia zawarta w przedmiotach. Rodzinne pamiątki seniorek z Konina. Jakie skarby kryją się w ich zbiorach?

Zajęcia dla seniorów. Przedmioty z historią w tle

Wśród zgromadzonych przedmiotów były m.in: fotografie rodzinne, ponad stuletni obraz Matk Bożej, książka do Katechezy, naczynia (ozdobna foremka do masła, wiekowy drewniany widelec - pamiątka z Zakopanego, należący do prababci dzbanuszek do mleka).

Klubowiczki przyniosły także: obraz namalowany przez pierwszą sympatię jednej z Seniorek i podarowany na pożegnanie, stare liczydło, biżuteria (pierścionek z 1968 r. podarowany na 20-lecie ślubu, kolczyki po mamie, złote jabłko od wnuczki), fragment wywiadu z gazety "Panorama Kazimierska", którego udzielili rodzice jednej z Seniorek z okazji Jubileuszu 50-lecia małżeństwa, legitymacja rolnicza oraz podziękowania z okazji przejścia na emeryturę, czy wspólne tablo z pracownikami.