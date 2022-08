Do kiedy potrwa remont Domu Zemełki? „Trudno określić termin przedłużenia”. Prezydent odpowiedział radnemu Marcin Maliński

Oprócz wymiany dachu i stropów oraz robót elewacyjnych, konieczne będzie wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian zewnętrznych piwnic do głębokości ok. 3 m poniżej poziomu terenu. Marcin Maliński

Prezydent Piotr Korytkowski odpowiedział radnemu Bartoszowi Małaczkowi na interpelację odnośnie zamkniętej ulicy Wiosny Ludów. Jak możemy przeczytać w odpowiedzi, wyłączenie ulicy z ruchu potrwa nie do 26 sierpnia, jak wstępnie zakładano, a do… no właśnie, do kiedy? Odpowiedź brzmi: Nie wiadomo.