Dni Ślesina 2022. Tysiące osób nad jeziorem. Wielka impreza pod gołym niebem. Na scenie wielkie gwiazdy. [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Styklowa nad Dylą, czyli Dni Ślesina 2022 odwiedziły w tym roku tysiące osób. Szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych, mnóstwo dobrego jedzenia oraz scena zapełniona do późnego wieczora prze dwa dni, to już podstawa na tej imprezie. Mamy dla Was zdjęcia z tego niezapomnianego wydarzenia. Spróbujcie znaleźć się na naszych fotkach!