Jarmark Bożonarodzeniowy w Skulsku. To pierwsza taka świąteczna impreza. Będzie w kolejnych latach? [ZDJĘCIA]

Jarmark Świąteczny w Skulsku

Jarmark choć mały, to nie brakowało na nim tego co w takich jarmarkach najważniejsze. Było coś do zjedzenia na ciepło, świąteczne ozdoby do kupienia i oczywiście grzane wino, a także wspólne kolędowanie.

Nie zabrakło także Św. Mikołaja, a było ich nawet dwóch - Pani Mikołajowa rozdawała cukierki, a Pan Mikołaj grillował kiełbasę.