Burmistrz Kleczewa: Ktoś mi ukradł brązowy kontener na bioodpady. Wysoka nagroda za wskazanie „delikwenta”

Kto ukradł kontener burmistrza?

Jak na Facebooku napisał Mariusz Musiałowski, do kradzieży doszło ponad rok temu. Burmistrz postanowił nie nagłaśniać sprawy od razu, aż do ubiegłego czwartku, kiedy to zdradził powód, dla którego milczał przez cały ten czas.

Kradzież miała miejsce ponad rok temu, ale stwierdziłem, że odczekam, aż szanowny pan złodziej poczuje się bezpiecznie i będzie go wystawiał jak swój własny.

- napisał burmistrz.

W dalszej części posta dowiadujemy się, że burmistrz Kleczewa za wskazanie złodzieja oferuje aż 600 zł nagrody, czyli ponad trzykrotność wartości nowego kontenera, który kosztuje 180 zł.

Oferuję nagrodę w wysokości trzykrotności wartości nowego kontenera (ustalmy ją na 600 zł) za informację, która pomoże mi namierzyć człowieka, któremu z największą przyjemnością narobię wstydu!

- czytamy w poście.