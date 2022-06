Bryska skradła serca fanów w Koninie. Setki osób bawiło się na koncercie. [ZDJĘCIA]

Bryska zagrała w Koninie."Festiwal dla miasta"

Kim jest Bryska?

Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wokalistka bryska w ostatnich miesiącach może pochwalić się większą ilością premier, niż niejeden artysta. 22-Latka w swoich tekstach bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości, nie szczędzi gorzkich słów swoim ex-om w balladach, w dynamicznych utworach porusza tematy, jakich na próżno szukać we współczesnym popie. Wszystko w takt melodii tak chwytliwych, że od jakiegoś czasu nucą je prawie wszyscy.

Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowała singlem ‘naiwna’, przyzwyczaiła fanów do regularnego wydawania nowej muzyki – czy to jako oficjalne single, t.zw. piosenki ‘pomiędzy’ czy remixy. Wszystkie z nich w tempie wręcz geometrycznym zdobywają coraz większe grono fanów. Jej największe hity to „lato (pocałuj mnie) (MANDEE Remix)” i „odbicie (Mark Neve Remix)” – obie dotarły do 1 i 2. miejsca krajowego Airplaya (listy najczęściej odtwarzanych piosenek w radiach) a ‘odbicie’ było najczęściej wyszukiwaną piosenką w aplikacji Shazam przez 12 (!) tygodni. Bryska też otrzymała też nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku, zagrała też świetnie przyjęte koncerty m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.