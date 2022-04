350 tys. zł w ramach X edycji „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - konkurs Wielkopolska Krzysztof Nowak

Rozpoczął się nabór ofert w ramach otwartego konkursu „Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Można uzyskać wsparcie na realizację projektu do 10 tys. zł. Tegoroczna pula środków przeznaczona na realizację konkursu to 350 tys. zł. Wnioski przyjmowane są do 25 kwietnia.