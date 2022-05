29. Jazzonalia Konin 2022 Już Wkrótce [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Jazzonalia 2022 Konin - to dużo dobrej muzyki Jazzowej nie tylko dla dorosłych. Będzie też taneczne after party oraz wystawa finałowa 3. Międzynarodowego Konkursu Plakatu „We Want Jazz”.