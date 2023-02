Znany YouTuber odwiedził Konin. Zrecenzował najgorzej oceniany punkt gastronomiczny i najlepiej oceniany nocleg Marcin Maliński

YouTube/Książulo/kadr z filmu

Niegdyś jeden z najpopularniejszych YoTuberów w Polsce – Książulo, wcześniej znany jako Kolorowyvlog odwiedził Konin, by zrecenzować najgorzej oceniany w sieci punkt gastronomiczny i najlepiej oceniany nocleg. Obejrzyjcie odcinek pod nazwą „CZY ZJADŁBYŚ COŚ Z TEJ BUDY?” I zobaczcie, gdzie spędził noc oraz, gdzie się stołował i oczywiście, co on i jego kompan sądzą o dokonanych wyborach!