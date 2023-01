Szykuje się "Bal u Rafała" w Dzień Kobiet w Koninie! Ralph Kaminski zaśpiewa w Konińskim Domu Kultury

Jesienno-zimowa trasa koncertowa, podczas której Ralph Kaminski promuje najnowszy album "Bal u Rafała", obejmie także Konin.

Artysta, w towarzystwie My Best Band In The World, zagra w Koninie 8 marca o 20.00 Koncert odbędzie się w Konińskim Domu Kultury. Ceny biletów zaczynają się od 119 zł. Bilety w sprzedaży w kasie KDK oraz online