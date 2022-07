Wyprawa do lasu. Co robić, gdy napotkamy w lesie agresywne zwierzę? Jak zabezpieczyć się przed żmijami i co, gdy nas ukąsi? Odpowiadamy Marcin Maliński

Trwa wakacyjny okres letni, a więc coraz częściej zaglądamy do pobliskich lasów. Śpiew ptaków, dużo cienia i zapach drzew przyciągają wielu leśnych amatorów. Należy jednak mieć na uwadze, że nawet w miejscu tak spokojnym jak las możemy natknąć się na różne niebezpieczeństwa i sytuacje, które zakłócą spokój naszej wyprawy. Czy wiesz jak się zachować, gdy napotkasz w lesie agresywne zwierzę? Co zrobisz, gdy ukąsi Cię żmija? Jeżeli nie, koniecznie to przeczytaj! Oto odpowiedzi konińskich leśników na najczęściej zadawane pytania przed wyprawą do lasu.