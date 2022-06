Wyjątkowy koncert z utworami Andrzeja Zauchy odbył się w Konińskim Domu Kultury Krzysztof Nowak

„Bądź moim natchnieniem”, „Byłaś serca biciem”, ,,Georgia On My Mind”; ,, What A Wonderful World” to jedne z najpopularniejszych piosenek Andrzeja Zauchy. Koncert odbył się 24 czerwca w Konińskim Domu Kultury.