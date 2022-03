Turek. Grupa Flokk przejmuje kolejną spółkę

Zmiana właściciela była katalizatorem kolejnych przemian. Z polskiej firmy, mocno osadzonej w lokalnej społeczności, wyrosła europejska gałąź rozprzestrzeniająca się na światowe rynki. To wszystko możliwe było dzięki pasji, zaangażowaniu oraz wysokim umiejętnościom pracowników, współpracy z lokalnymi władzami, dostawcami i producentami oraz integracji z Flokk.

„Dołączenie Connection do grupy Flokk przenosi nas do pierwszej ligi drugiego co do wielkości rynku mebli biurowych w Europie. W przybliżeniu podwajamy naszą wielkość do około 30 milionów euro na kluczowym rynku brytyjskim. Transakcja jest kolejnym przykładem kontynuacji konsolidacji przez Flokk rozdrobnionego europejskiego rynku siedzisk biurowych poprzez ukierunkowane i generujące wartość przejęcia atrakcyjnych firm i marek” – mówi Lars I. Røiri, dyrektor generalny Flokk.