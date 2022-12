Piękne białe drzewa w Koninie i okolicach. Mróz udekorował krajobraz szronem [ZDJĘCIA]

Mróz udekorował krajobraz

Niskie temperatury nie zachęcają do spacerów, jednak w obecnej sytuacji, trudno nie wyjść z domu, by popodziwiać to, co stworzył mróz. Drzewa, a w szczególności te przy drogach, zrobiły się całe białe. To sprawka szronu, który osadził się na gałęziach. Czym właściwie jest szron?