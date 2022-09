Osiedle Jaspisowe w Koninie. Pierwszy budynek wielorodzinny oddany do użytku. Mieszkańcy będą wyrzucać odpady do podziemnych silosów

Oddanie nowego bloku do użytku w Koninie

W obecności m.in. posłów Tomasza Piotra Nowaka i Leszka Galemby, prezydenta Piotra Korytkowskiego i Pawła Adamowa - zastępcy prezydenta, radnych i wykonawców oficjalnie oddano go do użytku.

– To pierwszy z 6-7 budynków, które mają tworzyć nowe osiedle Jaspisowe w tej części miasta. Cieszy jakość wykonania i to, jak prężnie MTBS realizuje politykę mieszkaniową miasta.

– powiedział prezydent Korytkowski.

Co ciekawe, to pierwszy w Koninie obiekt mieszkalny wyposażony w podziemne silosy do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych.