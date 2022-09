Park trampolin, plac zabaw i siłownia. Jump Planet oficjalnie otwarty! Byliśmy w środku Marcin Maliński

Jeżeli komuś marzy się aktywny wypoczynek w ten weekend i nie ma pomysłu jak go zrealizować, to podpowiadamy – w Koninie oficjalnie otwarto nowy obiekt rekreacyjno-sportowy pod nazwą Jump Planet. Znajduje się tam park trampolin pokaźnych rozmiarów, plac zabaw dla dzieci z automatami do gier oraz siłownia.