Nasze miasto takie piękne. Te zdjęcia zmienią Twoje postrzeganie Konina Marcin Maliński

Miasto Konin nigdy nie słynęło z widokowych walorów, które przyciągałyby do niego fotografów ze świata. Na szczęście wielu z nich mieszka tutaj. Dzięki nim możemy spojrzeć na nasze miasto z innej perspektywy i zobaczyć to, czego nie potrafimy dostrzec na co dzień. Dzięki uprzejmości jednego z nich, możemy i Wam przybliżyć piękno naszego Konina. Zapraszamy do galerii!