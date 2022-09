Najtańsze domy na sprzedaż w okolicy Konina. Ceny do 300 tys. zł. Przy dzisiejszych cenach, to wcale nie musi być „rudera”

Najtańsze domy w okolicy Konina do 300 tys. zł

Kupno domu w jak najniższej cenie często wiąże się z koniecznością włożenia w niego sporo pracy, a co za tym idzie kolejnych pieniędzy. Przeglądając dostępne oferty do 300 tys. zł zwróciliśmy uwagę na te domy, które wydają się być gotowe do zamieszkania i które pochodzą z rynku wtórnego.