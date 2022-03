Konin. Wiosna ach to Ty [ZDJĘCIA] Krzysztof Nowak

"Wiosna ach to Ty" - śpiewał Marek Grechuta - Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi... My też możemy już śpiewać. Znaleźliśmy ją w Koninie na V Osiedlu. "...Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty" Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty...