Konin. Wiosna 2022 już zagląda [ZDJĘCIA]

Wiosna 2022 już zagląda.

Dla osób, które nieustannie wypatrują cieplejszych dni, słońca, zieleni informacja na temat pierwszego dnia wiosny może okazać się wręcz zbawienna. Początek wiosny jest to bowiem idealna okazja, aby już na dobre pożegnać zimę i przygotować się na nadejście lata niosącego ze sobą same piękne i ciepłe dni. Co więcej, wiosna jest przepiękną porą roku, podczas której wszystko budzi się do życia, dzięki czemu i my czujemy się bardziej podniesieni na duchu.

Wiosna 2022 - rankiem i wieczorem - niedaleko Konina - w obiektywie naszej redakcji.