Konin. Targowisko miejskie przy ulicy 11 Listopada organizuje pomoc dla Ukrainy

Targowisko miejskie przy ulicy 11 Listopada w Koninie organizuje pomoc dla Ukrainy

W dwie najbliwsze soboty 5 i 12 marca , Konińskie Targowisko Miejskie uruchomił punkt zbiórki rzeczowej dla Ukraińców w pawilon 221 w godzinach 8:00 - 13:00.

Oto wykaz potrzebnych rzeczy:

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.