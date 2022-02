Konin. Prezydent i radni solidarni z Ukrainą Krzysztof Nowak

Brakuje mi słów, by wyrazić oburzenie i niezgodę na to, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie - napisał prezydent Konina Piotr Korytkowski w liście zaadresowanym do Romana Klichuka - mera miasta Czerniowce.