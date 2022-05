Konin. Oskard. Recital Zuzanny Góreckiej z piątej edycji The Voice Kids

Recital Zuzanny Góreckiej w Oskardzie

Recital rozpocznie się o 18.00 w Klubokawiarni NOT, w Oskardzie. Dodatkowym gościem na wydarzeniu będzie Wiktoria Skowron, również uczestniczka programu The Voice Kids, lecz drugiej edycji. Wstęp na recital jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest studio wokalne i nagraniowe My Voice.