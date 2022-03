Konin. Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej! Krzysztof Nowak

Idzie wiosna! Zachęcamy do tworzenia wielkanocnych palm. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i Klasztor oo. Franciszkanów w Koninie zapraszają do udziału w KONKURSIE NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ. Palmy należy dostarczyć 7 kwietnia (czwartek) w godzinach 14.00-16.00 do Klasztoru oo. Franciszkanów ul. Reformacka 2 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.