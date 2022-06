Konin. Gdzie wybrać się z wędką? Lista łowisk w mieście i regionie. Jakie ryby można w nich złowić?

Gdzie na ryby w Koninie i okolicy?

Jezioro, staw, rzeka czy kanał? Jakie łowisko wybrać? W konińskim Okręgu PZW opcji dla wędkarzy jest pod dostatkiem.

Sporządziliśmy dla Was listę łowisk pod zarządem Okręgu PZW w Koninie, na podstawie portalu wedkuje.pl. Pamiętajmy, by przed rozpoczęciem wędkowania, nabyć stosowne pozwolenia!

Zajrzyjcie do naszej galerii!