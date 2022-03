Konin. Gdzie wybrać się na wiosenny spacer? Podpowiadamy!

Gdzie na wiosenny spacer w Koninie?

Pierwsza połowa marca przyniosła ładną pogodę, znacznie przyjemniejszą niż końcówka lutego. Wygląda na to, że nadcchodzi wiosna astronomiczna - to idealny moment na spacer na świeżym powietrzu.

Pierwszy dzień wiosny 2022, kiedy jest?

Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, kiedy jest pierwszy dzień wiosny 2022, mamy dobre informacje.

To czas, kiedy przyroda budzi się do życia, dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Po śnieżnej i mroźniej zimie wiele osób nie może się już doczekać pierwszego dnia wiosny 2022. Kiedy to nastąpi? Już w podstawówce dzieci uczone są, że możemy mówić o dwóch "pierwszych dniach" wiosny. Rozróżniamy wiosnę astronomiczną, która zaczyna się 20 marca 2022 oraz wiosnę kalendarzową, która rozpoczyna się 21 marca. Czym się od siebie różnią? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu poniżej.