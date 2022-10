Konin. Dziś Światowy Dzień Zwierząt. Obejrzyjcie egzotyczne zwierzaki z albumów mieszkańców powiatu konińskiego

Dziś Światowy Dzień Zwierząt

Po pierwsze, zapraszamy na Krokodylą Farmę na Madagaskarze. Po drugie, na obrzeża Canberry gdzie swobodnie hasają sobie kangurze rodzinki. Po trzecie na Majorkę gdzie można spotkać kolorowe, dorodne niczym kury papugi i po czwarte, znów na Madagaskar do lemurów, węży, strusiów, żółwi i zwierząt co do nazw, których nie mamy... wiedzy. Na ten moment nie mamy.