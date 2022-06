Kilkaset osób wzięło udział w Nocnej Pokutnej Pielgrzymce z Konina do Lichenia. [ZDJĘCIA]

Nocna pielgrzymka do Lichenia

– napisał w liście skierowanym do pielgrzymów bp Krzysztof Wętkowski, który udzielił Błogosławieństwa uczestnikom nocnej wyprawy.

- Nocna pielgrzymka jest wyjątkowym przeżyciem, kilkugodzinny nocny marsz w ciemności wśród szelestu liści, które oświetlane światłem księżyca stwarzają mistyczną atmosferę do medytowania i kontemplowania.

Nocne pielgrzymowanie rozpoczęło się ponad 30 lat temu w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole, której ks. Ogrodowczyk był wówczas proboszczem. Początkowo pielgrzymi wychodzili właśnie stamtąd, po mszy wieczornej i po Apelu Maryjnym. To właśnie w noc wigilii Zesłania Ducha Świętego odbyła się wyjątkowa, jubileuszowa 400. pielgrzymka. Pątnicy wyruszają w 16-kilometrową drogę w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Modlitwy o pokój na świecie

Od wielu lat grupa rozpoczyna pokutną wędrówkę z kościoła pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. O godzinie 22.30 odmawiają różaniec, po którym uczestniczą w Mszy Świętej, by o północy wyruszyć w drogę do Matki Bożej Licheńskiej. W czerwcowej pielgrzymce wzięło udział kilkaset osób, z prośbami, dziękczynieniem, niosąc swoje smutki. Wielu podkreślało, że tego dnia szczególnie modli się o pokój – ten wewnętrzny ale i ten na świecie, w Ukrainie.

Pielgrzymka dla każdego

Wśród pielgrzymujących od samego początku są już osoby, które nie są w stanie przejść tak dużego dystansu. Dołączają do pielgrzymki na ostatnim, liczącym około 5 kilometrów odcinku lub trwają na nocnym czuwaniu w bazylice. Adoracja w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywa się co miesiąc i trwa aż do porannej Mszy Świętej odprawianej o 6.00.