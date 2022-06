Krzysztof Rutkowski przyjechał do Konina opancerzonym wozem bojowym. Jaki był cel wizyty? Marcin Maliński

Polacy już zostali przyzwyczajeni do tego, że gdy do miasta przyjeżdża Krzysztof Rutkowski, nie świadczy to zwykle o niczym dobrym. Rodzą się wtedy domysły, że coś się stało, a najpopularniejszy prywatny detektyw w kraju postanowił zająć się jakąś poważną sprawą - nie tym razem. Rutkowski i jego rodzina do Konina przyjechali w celach rekreacyjnych, by spędzić miło czas w SkimParku na Chorzniu, gdzie 4 marca obchodzono Dzień Dziecka.