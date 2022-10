Kierowca miał ponad 3 promile. Jazdę zakończył w rowie. Może trafić do więzienia na 2 lata

Kompletnie pijany za kierownicą wpadł do rowu

Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek, 25 października. 37-letni, mocno nietrzeźwy mieszkaniec gminy Kościelec wsiadł za kierownicę swojego auta marki Volkswagen. Jak ustalili policjanci, chciał wrócić do domu, co ostatecznie mu się nie udało. Podróż powrotną zakończył w przydrożnym rowie.