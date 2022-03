Dzień Kobiet w czasach PRL-u w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego "Polanex" w Koninie

8 marca w Dzień Kobiet czasach PRL-u

Dziś na szczęście Dzień Kobiet - to już nie obowiązek! Hcecie świętować - świętujcie. Nie podoba Wam się ta data w kalendarzu - nie musi. Każdy ma prawo do wyboru.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, prezentujemy galerię zdjęć osób pracujących w zakładzie "Polanex" w latach 80-tych . Pochodzą one z youtube'owego kanału Urbex Konin, który niestety od kilku lat wygląda na wymarły. Zachęcamy jednak gorąco do odwiedzenia go, zostawienia subskrypcji i polubienia filmów - to kopalnia wiedzy o dawnym Koninie!

A tymczasem zapraszamy na podróż w zakładzie "Polanex" w czasach rozkwitu!