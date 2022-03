Dzień Kobiet Dla Pań Ukraińskich

Ponad pół miliona uchodźców wojennych z Ukrainy przybyło już do Polski, a liczba ta stale rośnie. Zdecydowana większość z nich to kobiety. Dzień Kobiet 8 marca to najlepsza okazja by okazać im swoje uznanie, ale i wysłuchać ich głosu – proponuje Stowarzyszenie Polska 2050.

Jest rzeczą oczywistą, że w pierwszej kolejności udzielamy obywatelom Ukrainy podstawowej

pomocy, czy to medycznej, czy materialnej, czy też lokalowej – mówi przedstawiciel Polski 2050 Dariusz Potasznik.

– Wydaje się jednak równie ważne, aby okazać tym osobom ich podmiotowość, a właśnie 8 marca jest doskonałą do tego okazją.W Ukrainie Międzynarodowy Dzień Kobiet jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. W

ostatnich latach dzień ten był dla ukraińskich kobiet okazją do dyskusji na temat ich praw. W obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę właśnie na kobiety spadł ciężar troski o rodzinę, dzieci, a często również długa droga w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia poza granicami kraju. Właśnie dlatego 8 marca jest najlepszą okazją by im podziękować za ich heroizm, ale również by wysłuchać ich głosu.