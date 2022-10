Czy to obraz? Nie, to zdjęcie! Już niedługo wystawa konińskiego fotografa – Tadeusza Topolskiego

Wernisaż odbędzie się 28 października o 18.00, wstęp wolny. Wystawę można oglądać do 18 listopada, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 18.00.

„Miraże” Tadeusza Topolskiego – fotografia jak pędzlem malowana

Prace prezentowane na tegorocznej wystawie wyglądają, jak malowane pędzlem i w pewien sposób odwołują się do dziewiętnastowiecznego piktorializmu, którego główną zasadą jest traktowanie fotografii nie tylko jako zapisu fragmentu rzeczywistości, ale jako osobistej transkrypcji artystycznej twórcy, do stylu, w którym fotograf w jakiś sposób manipuluje czymś, co w innym przypadku byłoby prostą fotografią.

Zobaczymy nie tylko to, co zarejestrował aparat, lecz i to, co autor widział oczami duszy, naciskając spust migawki - nietypowe zestawienia barw, rozmycia, wibracje, grę światła i cienia.