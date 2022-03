Czerwone Noski dla uchodźców program „Uśmiech na Ratunek”

Poprzez terapię humorem Czerwone Noski wspomagają dzieci w procesie dochodzenia do zdrowia.

„Ponieważ mamy doświadczenie w pracy z kryzysami humanitarnymi, wiemy, że proces pomagania powinien mieć klarowną strukturę. Najpierw dziecko musi dostać coś do jedzenia i do picia, miejsce do spania, opiekę medyczną. Ale wkrótce potem konieczne są kolejne akcje. Po pierwszym szoku nagromadzona energia stresu i lęku chce znaleźć ujście. Zablokowana może prowadzić do załamania, depresji, napadów lękowych. Uwolniona: do zdrowia” – mówi Anna Wojtkowiak-Williams, Dyrektor Artystyczna Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu.