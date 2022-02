Brak pieniędzy w bankomatach w Koninie. Ludzie masowo wybierają swoje oszczędności!

W Koninie ludzie masowo wypłacają pieniądze.

Czytelnicy informują nas o braku pieniędzy w bankomatach w Koninie. To kolejny efekt paniki wywołanej wojną na Ukrainie.Powtarza się sytuacja z początków pandemii.

Atak Rosji na Ukrainę wywołał strach także w naszym kraju. Pieniądze w bankomatach szybko się kończą w Koninie. To efekt paniki i oblężenia urządzeń, z których przez kilka godzin, skorzystało więcej ludzi niż robi to w przeciągu tygodnia - wyjaśnia nam jeden z bankierów. Jednak pieniędzy nie zabraknie - to skutek chwilowego i gwałtownego ruchu z wypłatą pieniędzy. Wczoraj koninianie masowo kupowali benzyne