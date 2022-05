1 czerwca. Dzień Dziecka ze sztuką w tle? Takie rzeczy tylko w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie! Zabierzcie dzieci na wystawę

1 czerwca. „Świat dziecka – blaski i cienie” – zabierzcie dzieci na wystawę do Centrum Kultury i Sztuki w

Koninie!

Na wystawie zobaczymy prace aż 27 artystów. Są one bardzo różnorodne – zaprezentowane zostaną obrazy, fotografie i rzeźby. Twórcy posługują się różnymi technikami i środkami wyrazu, ale łączy ich wspólny mianownik, jakim jest oczywiście dziecko. Na wernisaż zapraszamy w piątek 27 maja o 18:00 do CKiS przy Okólnej. Wystawę będziecie mogli oglądać do 15 czerwca. Rodzice – zabierzcie swoje dzieci… na wystawę!

Mimo że artyści odwołują się do różnych stylów, posługują się innymi technikami i używają rozmaitych środków wyrazu, to wspólnym mianownikiem prezentowanych prac jest oczywiście dziecko.

Symbolizuje ono początek, czystość, nieskażony stosunek do świata, spontaniczność i przyszłość. Tu symbolika dziecka i jego postać pojawia się w wielu aspektach i kontekstach. W jednych pracach dziecko, jako szczęśliwy, mały człowiek, ukazane zostało w sposób budzący radość i uśmiech. W innych pracach artyści wnikają w świat dziecka i jego problemy– te budzą ból i wzruszenie. Dzieciństwu towarzyszy bowiem nie tylko radość i zabawa, lecz niejednokrotnie także smutek, gorycz, a nawet cierpienie.