Zlot Pojazdów Klasycznych w Kole. Nie tylko Maluchy i Polonezy. Około 150 zabytkowych aut zjechało się do Koła [ZDJĘCIA]

Kolskie klasyki, czyli I Zlot Pojazdów Klasycznych w Kole

Jako że był to zlot wszystkich klasycznych pojazdów, nie zabrakło także zabytkowych motocykli i ukochanych w Polsce „motorynek”. Wśród nich pojawiły się takie klasyki jak: WSK-i, Komary, czy Junaki.

Jak poinformowali organizatorzy tego niezwykłego zlotu, do Koła zjechali się dziś miłośnicy oldschoolowej motoryzacji z wielu zakątków Polski. Każdy, kto na kolską targowicę przyszedł, by na moment przenieść się w czasie, z pewnością nie był rozczarowany. Na Placu Narutowicza mogliśmy podziwiać auta polskiej produkcji, takie jak Maluchy czy Polonezy, ale również perełki zagranicznej motoryzacji, m.in. z Niemiec czy Stanów Zjednoczonych.

Wydarzenie to, choć organizowane w Kole po raz pierwszy, ma duży potencjał, by na stałe wpisać się do kalendarza kolskich imprez masowych.