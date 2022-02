Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach organizuje pomoc dla Ukrainy

Nie sposób przejść obojętnie wobec bestialskiej i haniebnej napaści Rosji na wolny kraj - Ukrainę.Nasi sąsiedzi stracili z dnia na dzień dorobek całego życia.

Dlatego każdy z nas powinien zrobić to, co może aby pomóc niewinnym ofiarom wojny - zwłaszcza jeżeli toczy się ona u naszych granic. Każdy powinien pomóc - chociażby uczestnicząc w zbiórce darów rzeczowych. Prosimy każdego o jak największe zaangażowanie się w akcję pomocy dla Ukrainy. Dary można przynosić każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach. Zbiórka obowiązuje do odwołania.

Od poniedziałku będzie można przekazywać:

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.