Zbiorą się pod domem kultury by zatrzymać Marsz Równości? W Urzędzie Miasta zarejestrowano zgromadzenie pod zwodniczą nazwą Marcin Maliński

Aktualnie trwają przygotowania do Marszu Równości w Koninie. Będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia, a poprowadzić ma je znana w całej Polsce Drag Queen. Pomysł, by marsz przeszedł ulicami naszego miasta nie wszystkim się podoba. W tej sprawie jego przeciwnicy utworzyli już petycję wraz z pismem do prezydenta, a także zgłosili zgromadzenie pod nazwą „Kolorowy powrót do szkoły”, które jak uważa policja, ma być kontrdemonstracją. Tak więc, czy podczas I Marszu Równości w Koninie może zrobić się niebezpiecznie? Policjanci uspokoili organizatorów, że nie ma się czego obawiać.