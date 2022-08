Zbigniew Ziobro w Koninie: Polska jest okradana i wiodącą rolę w tej kradzieży, ogłupieniu Polski odgrywa polityka niemiecka

Zbigniew Ziobro na początku swojej wypowiedzi odniósł się do publikacji niemieckiego tygodnika Der Spiegel, przedstawiającej wersję, że to nie Ursula von der Leyen „oszukała” – jak twierdzi Ziobro – polski rząd, ale „wredna Czeszka”, czyli Věra Jourová, czeska posłanka.

- To są bajki dla grzecznych dzieci, to jest dalszy ciąg mataczenia ze strony Niemców. To Niemcy są sprawcami tego, że w Polsce nie ma środków KPO. Pani von der Leyen jest i była zawsze ważnym politykiem niemieckim i w sposób jawny oszukała polskiego premiera i prezydenta.