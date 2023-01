Zabytkowe Mercedesy zjadą się do Konina. 4-dniowa impreza StarDrive po raz pierwszy w naszym mieście

Zabytkowe Mercedesy zjadą się do Konina

StarDrive, to właściwie Zlot Miłośników Zabytkowych Mercedesów. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2002 roku w Toruniu, gdzie również odbył się rok temu. Tym razem miłośnicy „Mietków” nie tylko z Polski, ale i z całej Europy przyjadą do Konina. Kiedy?

Choć jest jeszcze za wcześnie, aby znać szczegóły imprezy, to zarówno koniński magistrat oraz organizatorzy wskazali już datę. Będzie to 15 – 18 czerwca, a więc w długi weekend czerwcowy.

Członkowie Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska spotkali się już z prezydentem Konina, by wstępnie dogadać się co do imprezy, którą chcą u nas zorganizować.