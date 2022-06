Z Konina do Norwegii. Proekologiczna wyprawa Młodych Ambasadorów Klimatu. [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

W ramach międzynarodowego projektu „Młodzi Ambasadorzy Klimatu”, grupa ekologicznych działaczy z Konina wyruszyła do Kistansand w Hrabstwie Agder, w Norwegii. Na miejscu spotkali się z rówieśnikami i działaczami na rzecz klimatu z klubu młodzieżowego „Take your place”. Uczestniczyli tam w warsztatach i dużo zwiedzali, ale przede wszystkich skupili się na działaniach proekologicznych i co równie ważne, przywieźli ze sobą zdjęcia!