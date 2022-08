Wypadek w Wójcinku. Auta zatrzymały się na kapliczce. Dwie osoby poszkodowane. Lądował śmigłowiec LPR Marcin Maliński

KM PSP Konin

Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło 18 sierpnia po 9.00 w miejscowości Wójcinek, gmina Wierzbinek. Po przybyciu na miejsce ustalono, że na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.