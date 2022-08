Wypadek w Modle. Ciągnik zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została zabrana do szpitala

Wypadek w Modle. Ciągnik zderzył się z autem osobowym

Do wypadku doszło na drodze z Konina do Rzgowa, w miejscowości Modła. Jak poinformował nas st. kpt. Michał Karczewski, tymczasowo pełniący obowiązki rzecznika PSP w Koninie, w wypadku obrażenia odniósł jedynie kierowca ciągnika rolniczego. Został on przetransportowany do szpitala. Trójce osób podróżującej autem osobowym nie stało się nic poważnego.

Na miejscu zdarzenia zjawili się strażacy z JRG nr 2 w Koninie, OSP Rzgów oraz OSP Zastruże. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku oraz wydostaniu uczestników wypadku z pojazdów, do czego strażacy nie musieli używać żadnych narzędzi hydraulicznych.