Wspólne kolędowanie ze wsparciem dla hospicjum. Już 7 stycznia w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie

Koncert Kolęd i Pastorałek „GRAMY DLA HOSPICJUM"

Serdecznie zapraszamy na Koncert Kolęd i Pastorałek „GRAMY DLA HOSPICJUM" w wykonaniu zespołu "Maksymalni", który odbędzie się 7 stycznia 2023r. o godzinie 19:00 w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie.

Podczas wydarzenia przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie.

"Wspomagamy szczytny cel, ale uda się to tylko dzięki Wam Bracia i Siostry! Już dzisiaj zaproście na to wydarzenie jak najwięcej swoich bliskich i znajomych. Organizatorzy zachęcają także wszystkich do zabrania ze sobą własnych instrumentów, by wspólnie muzykować przy popularnych kolędach.