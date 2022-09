Wrzesień, w Konińskim Domu Kultury, należeć będzie do młodych artystów

Artystyczny wrzesień młodych koninian

Odyseusza, Pytię, Kirke, Polifema i Myśli z którymi boryka się główny bohater, zobaczymy na scenie Konińskiego Domu Kultury 11 września. Spektakl ,,Lamia” to dzieło koninianki Szantal Strzelińskiej, studentki wydziału aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Szantal jest także autorką scenariusza. Do realizacji projektu zaangażowała mieszkańców Konina i zespół muzyczny, Karwas-Wara, który uświetni spektakl. W sztuce wystąpi kilkunastu amatorów. Niektórzy z nich, po raz pierwszy, staną na dużej scenie.

Na koncert ,,Tango Nuevo”, 17 września, zaprasza Szymon Wieczorkiewicz z zespołem. Międzynarodową sławę Piazzolla zdobył na początku lat 80., gdy tworzył z Quinteto Tango Nuevo, założonym w 1976 r. Koncertował z tą grupą do 1989 r. Oryginalny styl stworzony przez Piazzollę znany jest pod nazwą „nuevo tango”. Nie jest to tango przeznaczone do tańczenia, lecz kunsztownie stylizowana muzyka do słuchania.