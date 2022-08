Władze Konina skorumpowane? Ta książka o tym opowiada. Prawniczy thriller dostępny w konińskiej księgarni

W powieści odnajdziemy opisy m.in. cmentarza przy ul. Kolskiej, konińskiej fary, czy ratusza.

Ta książka ma wiele poziomów, które mogą zainteresować rożnych ludzi – koninian i mieszkańców innych miast, ludzi młodszych i starszych, interesujących się historią lub polityką. Gdy się ją czyta ma się wrażenie takiego wiecznego Déjà vu, ponieważ można zauważyć, że Ci ludzie wtedy byli dokładnie tacy sami, jak jesteśmy my teraz, chociaż nie mieli komórek, internetu, telewizji. Chodzi o ludzkie emocje, takie jak: chęć sprawowania władzy, dążenie do bogactwa, czy niesprawiedliwość władz w stosunku do obywatela itd.