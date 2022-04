Wiosenne Kino w Twoim Mieście. Trwa filmowa podróż przez Polskę z BNP Paribas Idę do kina

Trwa filmowa podróż przez Polskę z BNP Paribas Idę do kina

Największe kino objazdowe w kraju BNP Paribas Idę do kina kontynuuje swoją podróż przez Polskę pod hasłem #WELOVECINEMA. Na filmowej trasie kolejne miejscowości, w których na co dzień nie ma sali kinowej. W repertuarze aż pięć pozycji, które zachwycą każdego kinomana oraz filmy przygotowane specjalnie dla dzieci przybyłych do naszego kraju z Ukrainy. Na jej wiosennej trasie 12 kwietnia znajdzie się Kłodawa.