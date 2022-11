˝Wielkopolskie smaki wigilijne˝ – konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski Krzysztof Nowak

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Samorząd Województwa Wielkopolskiego razem z Gminą Kramsk organizują konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Wielkopolski, które mogą zgłosić do udziału w konkursie tradycyjną regionalną potrawę nawiązująca do tradycji świąt Bożego Narodzenia. Nabór zgłoszeń trwa do 21 listopada, na najlepsze potrawy czekają atrakcyjne nagrody.