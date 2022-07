Wakacyjne widoki w Koninie. Zachód słońca nad Bulwarem Nadwarciańskim. [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Zachód słońca to z pewnością jedno z najpiękniejszych zjawisk, jakie możemy podziwiać na naszej planecie. Przygotowaliśmy dla Was malownicze ujęcia zachodów słońca z Bulwaru Nadwarciańskiego w obiektywie Marzeny Krzesińskiej. Jest na co popatrzeć! Zapraszamy do naszej galerii!